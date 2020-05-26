​​​​​​​الجيش الليبي يستعد لشن هجوم على مصراته

وأكد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، في تصريحات لوسائل إعلامية أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة.

وتأخذ قيادات من جماعات الإخوان المسلمين من المدينة مقراً لها لاستقبال الدعم التركي عبر المطار والموانئ في المدينة.

ويأتي ذلك فيما سيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، على مساحة واسعة من منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من غريان.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن، مساء الأحد، أن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني"، والذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

(ي ح)