​​​​​​​الجيش الليبي ينفي علاقته باستهداف البعثات الأجنبية ويتعهد بحمايتها

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي "في تقدمها نحو طرابلس تعهدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الاجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة وكذلك مقرات الشركات الاجنبية ومؤسسات الدولة وكان هذا التعهد لسببين:

أولًا، ان عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الارهاب والعصابات الاجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي انها تقاتل من اجل السلام والامن والاستقرار.

ثانيا، تعلم القيادة العامة تماما ان العصابات الارهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وافعال قذرة ضد السفارات الاجنبية الهيئات الدولية من اجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة واهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفريين والعصابات الاجرامية.

وأوضح البيان: "ان ما شهدناه من استهداف لبعض السفارات في طرابلس خلال يوم امس يأتي في هذا الإطار، عليه، تنفي القيادة العامة نفياً قاطعا قيامها بهذه الأفعال التي تنافي المواثيق والقوانين والاعراف الدولية".

وأضاف البيان " نود أن نذكر الجميع ان طوال السنوات الماضية وقبل ان تبدا عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من المليشيات المسيطرة على العاصمة".

(ي ح)