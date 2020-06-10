​​​​​​​الجيش الليبي يدمّر منظومة دفاع جوي تركية

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، إن قوات الجيش نفذّت اليوم 5 ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمّعات قوات الوفاق في الوشكة وأبوقرين والقداحية والمحمية، وكبّدتها خسائر فادحة في المعدات العسكرية والأرواح مما أدى إلى تراجعهم إلى الوراء.

ومن جانبه، أوضح بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي تركية في محيط منطقة أبوقرين وعربات عسكرية تتبع لمجموعات الوفاق والمرتزقة الأتراك في منطقة السواليط.

وأضاف البيان "وتدمير المدفعية التابعة لمجموعات الوفاق والمرتزقة الأتراك التي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف موقعهم في منطقة القداحية، كما استهدفت مواقعهم في محيط منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وأردف البيان أن "العمليات الجوية المكثفة على مواقع مجموعات الوفاق والمرتزقة الأتراك مستمرّة حتى هذه اللحظات، تزامناً مع استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة وتنتشر وتتمركز في المواقع المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وغرف العمليات".

(ش ع)