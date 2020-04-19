​​​​​​​الجيش الليبي يعتقل أحد أكبر تجار البشر ومرتزقة سوريين مدعومين من تركيا

وأعلنت القوات المسلحة الليبية أنه تم أسر المعني، وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز " كيربي "، لافتة إلى أن هذا يدل على توسيع تركيا لأنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو ما يعدّ تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط .

وأشارت القوات المسلحة الليبية، إلى أن هذا المجرم المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 وحتى 2017 .

ولفتت القوات المسلحة الليبية، إلى أنه تم أسر المعني مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم ابن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي .

(أ ع)