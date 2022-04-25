​​​​​​​الجيش اللبناني يكشف تفاصيل استهداف اسرائيلي لمناطق عدّة جنوب البلاد

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أنه: "بتاريخ 25 نيسان/ أبريل 2022، ما بين الساعة الـ1:45 والساعة 4:00 (بالتوقيت المحلي)، تعرضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استهدفت المنطقة بنحو 50 قذيفة مدفعية".

وأضاف البيان: "كذلك تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، والناقورة، وشيحين، وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو".

وتابع الجيش اللبناني: "وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة"، لافتاً إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، قصف مناطق في لبنان بالمدفعية "رداً على إطلاق قذيفة صاروخية".

وقال بيان إن "قوات مدفعية جيش الدفاع تقصف في هذه اللحظات أهدافا في لبنان وتطلق النيران نحو منطقة إطلاق النار، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق".

(د ع)