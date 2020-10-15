​​​​​​​الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب وقود إلى سوريا

وقال الجيش في بيان أصدره، اليوم، غنه ضبط 20900 لتراً من الوقود، وخزانين سعتهما 40 ألف ليتر ومضختين كهربائيتين وخرطوماً طوله 50 متراً في منطقة البقيعة - وادي خالد.

وأوقف الجيش اللبناني، إثر هذه العملية، أحد المواطنين المتورطين في عملية التهريب، حسب ما ذكره البيان.

وقدّر اقتصاديون وخبراء لبنانيون فاتورة التهريب من لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية بمليارات الدولارات.

واحتجزت السلطات اللبنانية في بداية الشهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري باخرة محملة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين آتية من اليونان، كان يُعتقد بأنها كانت في طريقها إلى سوريا.

يشار إلى أن لبنان يعاني، منذ مطلع العام الحالي، من أزمة محروقات متقطّعة بسبب شحّ المازوت والبنزين في السوق المحليّة، ما يدفع عدداً من أصحاب المحطات إلى إقفال أبوابها لأيام، أو تحديد الكميّة لكلّ زبون.

(س ر)