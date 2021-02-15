​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يطلق مناورات جوية مفاجئة

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي ـ اليوم الإثنين ـ في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن سلاح الجو بدأ المناورات أمس الأحد تحت إشراف قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين.

وأشار إلى أنه سيُلاحظ اليوم حركة نشطة للطائرات والمروحيات في جميع أرجاء إسرائيل، بالإضافة إلى أصوات الانفجارات في المنطقة، ومن المتوقع أن تنتهي التدريبات يوم الأربعاء.

إلى ذلك، يحاكي التمرين ـ بحسب أدرعي ـ سيناريوهات قتالية في الجبهة الشمالية بحيث ستتدرب كافة التشكيلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على مهماتها الأساسية ومنها الحفاظ على التفوق الجوي والدفاع إضافة إلى المهمات الهجومية ورصد المعلومات، وتنفيذ المهام الاستخبارية.

هذا وسيشمل التمرين عمليات التخطيط والرقابة والتنفيذ، بالإضافة إلى رفع القدرات اللوجستية والتكنولوجية، مع التركيز على حرية التشغيل الجوي والاستمرارية الوظيفية الكاملة.

وجاءت هذه المناورات بعد أسبوع من انطلاق تمرين متعدد الأذرع للجيش في شمالي البلاد من أجل تعزيز جهوزيته.

(د أ)