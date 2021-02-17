​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يتدرب لضرب 3 آلاف هدف لحزب الله والأخير يهدد: سترى ما لم تره منذ نشأتها

وردّ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على التدريبات الإسرائيلية المفاجئة قائلًا: "بعد كل التهديدات الأخيرة من إسرائيل، لا يمكن لأحد أن يضمن أنها لن تؤدي إلى الحرب، إسرائيل سوف ترى أشياء لم تشهدها منذ بدايتها"، حسبما ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وجاء تعليق نصر الله ردًّا على التدريب الذي يجريه الجيش الإسرائيلي استعدادًا لاحتمال اندلاع حرب في الشمال، ويطلق على التمرين الذي تجريه القوات الجوية الإسرائيلية اسم "فيرد هاغاليل- وردة الجليل".

وأضاف نصر الله: "نحن لسنا مهتمين بالصراع أو الحرب، ولكن إذا قمتم بإرغامه علينا، فسوف نقاتل".

وبدأت التدريبات الإسرائيلية، يوم الأحد، ومن المتوقع أن تستمر حتى اليوم الأربعاء، وهي مصممة لتحسين استعداد القوات الجوية للقتال، وتحديدًا في ضمان قدرتها على الحفاظ على السيطرة على السماء لفترات طويلة من الزمن.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه "خلال التدريبات، أثبتت القوات الجوية الإسرائيلية قدرتها على ضرب 3000 هدف من أهداف حزب الله خلال فترة 24 ساعة".

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها أزمة الفيروس التاجي، شارك قرابة 85 في المئة من أفراد القوات الجوية الإسرائيلية في هذه العملية، التي شاركت فيها جميع الفروع، بما في ذلك الفنيون وضباط الذخيرة وجنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم للمشاركة.

(م ش)