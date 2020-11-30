​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يتأهب على الحدود مع الجولان ولبنان تحسبًا لردّ إيراني

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه لا يعرف من قتل زاده، مشيرًا إلى أنه كان ضالعًا في إنتاج سلاح دمار شامل، والشرق الأوسط والعالم أصبحا أفضل بدونه.

وشدد كوهين على أن إسرائيل ستواصل منع إيران امتلاك سلاح نووي.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، آفيف كوخافي، أعلن أن إسرائيل مستمرة في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا.

وأضاف كوخافي، خلال جولة تفقدية للقوات العاملة في فرقة الجولان على الحدود مع سوريا، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في الاستعداد الكامل ضد كل محاولة عدوانية تستهدفه.

وجاءت الجولة التفقدية بعد أيام من كشف حقل للعبوات الناسفة بالقرب من الحدود والضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهداف إيرانية وسورية.

وكان الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم، بعد التهديدات الإيرانية بالثأر لمقتل العالم النووي، محسن فخري زاده، بحسب ما ذكرت قناة إخبارية إسرائيلية.

وقال الوزير الإسرائيلي، تساحي هنجبي، وهو من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، لشبكة لايف إن 12: "ليس لدي دليل على من فعل ذلك، لا يتعلق الأمر بأني لا يمكنني الكلام لأنني مسؤول، ليس لدي أي دليل فعلًا".

ومن جهتها، أصدرت وزارة المخابرات الإيرانية بيانًا أفادت فيه، بالتوصل إلى أدلة تتعلق بمقتل محسن فخري زاده، كما وعدت فيه بإعلان معلومات إضافية لاحقًا.

(ي م)