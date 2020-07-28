وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث وتفتيش في المنطقة المحاذية لرأس الناقورة، فيما جاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الحادث تحت مراقبة قوات الجيش والتفاصيل قيد الفحص، وأعلن إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة الشمالية والطلب من السكان التزام منازلهم".

وفي وقت سابق اليوم أفاد أدرعي بأنه وبناء على تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة.

يأتي ذلك في ظل التوترات الحدودية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تسلل لعناصر من "حزب الله" في منطقة جبل روس في مزارع شبعا المحتلة، وهو ما نفاه الحزب، مؤكدًا أن الرد على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على سورية يوم الاثنين 20 يوليو الجاري، "آت حتمًا".

(ز غ)