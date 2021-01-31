​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يقتل شابًّا فلسطينيًّا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

وقالت الصحة الفلسطينية: "إن الشاب، استشهد فور إطلاق النار عليه، جنوب بيت لحم"، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر فلسطينية: "إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب الفلسطيني قرب بيت فجار مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم وسط الضفة الغربية، حيث تم منع إسعافه وترك ليغرق بدمائه".

وزعم الجيش الإسرائيلي: "أن الشاب الفلسطيني أشهر سكينًا وتوجه نحو جندي، وقام الجنود الموجودون بالقرب من المكان بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح حرجة، دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش".

وفي الأسبوع الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي الفتى عطا الله محمد ريان، (17عامًا)، بنيران أطلقها

عليه، قرب بلدة سلفيت، تحت الزعم نفسه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل ريان: "إن الشاب حاول طعن جنود، وأن مجندة أصيبت في عملية الطعن، ووُصفت جراحها بأنها بين طفيفة ومتوسطة".

(ع م)