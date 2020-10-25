​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً واندلاع مواجهات في الضفة والقدس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن فقدان الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر (18 عاماً) من قرية يتما قرب نابلس، لحياته في ساعات متأخرة من الليل، جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الإسرائيليين.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب خلال ملاحقة مركبته في قرية ترمسعيا قرب رام الله، وأكدت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية "أن المعاينة الأولية من قبل الأطباء في مجمع فلسطين الطبي أظهرت تعرض الشاب عامر لضرب مبرح على رقبته، علما أن جثمان الفقيد وصل المجمع الساعة الثالثة فجراً، وكانت علامات عنف وضرب بادية على رقبته من الخلف".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مدير مجمع فلسطين الطبي، أحمد البيتاوي، أن "استشهاد الشاب صنوبر جاء نتيجة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، وليس بالرصاص، والاعتداء تم من قبل جنود الاحتلال بحسب رواية شهود عيان لطواقم الهلال الأحمر، في أعقاب ملاحقتهم لمركبة كان يستقلها الشاب، وقد حاولت الطواقم الطبية إجراء إنعاش قلبي للشاب".

واستنكرت الفصائل الفلسطينية في بياناتٍ منفصلة، وصلت وكالتنا نسخة منها، "الجريمة الإسرائيلية بإعدام الشاب".

وقالت حركة الجهــاد الإسلامي: "إن جريمة إعدام الفتى عامر عبد الرحيم صنوبر (17 عاماً) تكشف جانباً من جوانب الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا"، فيما قالت حركة حماس: "رد شعبنا سيكون بمواصلة مقاومته وثورته، وتصعيد حالة الانتفاض ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".

إلى ذلك، اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان والجيش الإسرائيلي امتدت لساعات، في مناطق بالقدس والخليل، جرى خلالها إلقاء مفرقعات وعبوة ناسفة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "قواته تعرضت لإلقاء عبوات محلية الصنع "أكواع متفجرة" صوب حاجز قلنديا، وعلى مدخل مخيم العروب في الخليل، لكنها لم تنفجر".

وأغلق الجيش الإسرائيلي حاجز قلنديا الذي يقطع الطريق بين شمال ووسط الضفة الغربية، ومنع مرور الفلسطينيين، كما أغلق مدخل بلدة الرام شمال القدس.

فيما يواصل الجيش إغلاق مخيم العروب الخليل لليوم السابع على التوالي، ويشهد المخيم مواجهات مستمرة يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

(ع م)

ANHA