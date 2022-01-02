​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يقصف مجموعة أهداف جنوب غزة

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له أن الدبابات أيضاً قصفت مواقع عسكرية لـ "حماس" على حدود غزة.

وحسب المتحدث، فإنه "يعتبر حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق الصاروخين" صباح السبت من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى.

وحمل المتحدث باسم الجيش حركة "حماس" المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة و"تداعيات الأعمال المنطلقة منه".

وأكد الجيش الإسرائيلي تعرض إحدى طائراته لإطلاق النار خلال الغارة الجوية دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وبدورها، ذكرت فضائية "الأقصى" التابعة لـ "حماس"، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للحركة أطلقت صاروخين من نوع "سام 7" تجاه مروحيات إسرائيلية قبالة سواحل غرب مدينة غزة.

وبعد التصعيد الذي شهدته قطاع غزة، دخلت القاهرة ثانية على خط الوساطة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وعدم التصعيد بين الجانبين.

وأفادت مصادر "للعربية/الحدث" اليوم الأحد، أن مسؤولين أمنيين مصريين طالبوا تل أبيب بضرورة وقف التصعيد وتجميد الضربات العسكرية لمنع تفاقم الوضع بين الطرفين.

كذلك، أكدت المعلومات أن المسؤولين المصريين فتحوا خط اتصال مع جميع الأطراف سعياً للوصول إلى هدنة غير مشروطة. ودعوا حماس إلى ضرورة ضبط النفس لمنع تصاعد الموقف.

في المقابل، طلبت إسرائيل الوسطاء أن تتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ وإلا فالعمليات العسكرية على القطاع ستستمر.

(ل د)