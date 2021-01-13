​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا في غزة عقب تعرض قواته لإطلاق نار

وأفاد مراسلنا في غزة بتعرض نقطة أمنية تابعة للجناح العسكري لحركة حماس، لقصف إسرائيلي، دون أن يجري تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الموجودة في المكان.

وأشار مراسلنا إلى أن دورية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار من غزة، عقب توغلها داخل حدود غزة، وشروعها بعمليات تجريف للأراضي الزراعية المحاذية للحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له إن آلياته الهندسية شرق خان يونس تعرضت لإطلاق نار من قبل قناص من غزة دون إصابات.

ومنذ صباح اليوم، توغلت عدة جرافات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي داخل حدود غزة، وقامت بعمليات تجريف واسعة لأراضٍ زراعية محاذية للحدود، بحجة قربها من الحدود، وبعد إطلاق النار باتجاهها، جرى تعليق نشاطاتها.

(ع م)

ANHA