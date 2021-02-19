​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يغرق مئات الدونمات الزراعية في غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي فتح "عبّارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق القطاع، إضافة إلى إغراق عشرات الدونمات الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة".

ونقل مراسلنا في غزة عن المزارعين أنهم "تكبدوا خسائر مادية فادحة بعد أن غمرت مياه العبّارات أراضيهم الزراعية، وأتلفت الأرض والمحاصيل".

وبحسب المزارعين، يتعمد الجيش الإسرائيلي فتح "عبّارات المياه كل فترة خلال فصل الشتاء لإغراق أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم الحدودية"، لتلافي غرق المزارع الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها الجيش الإسرائيلي عبّارات المياه على الحدود، خلال الأسبوع الجاري، ويوم أمس أغرق الجيش أكثر من 500 دونم زراعي شرق قطاع غزة.

ويرى المزارعون أن الجيش حوّل السدود الحدودية إلى أداة عقابية في وجه مزارعي القطاع.

(ع م)

ANHA