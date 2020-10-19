​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة تحسباً لوقوع عملية أمنية

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، انتشرت على الحدود مع قطاع غزة، مضيفاً: "أن الجيش الإسرائيلي طلب من مزارعي غلاف غزة، عدم الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل مع القطاع، وذلك تحسباً لوقوع عمليات أمنية".

ومن جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أن الجيش الإسرائيلي نشر صباح اليوم، عدة حواجز على الطرق الرئيسية بالغلاف، تحسباً لوقوع عمليات قنص من قطاع غزة".

فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى أنه تم توقيف العمل في بناء الجدار العازل على حدود قطاع غزة، بشكل مؤقت، وأن هذه الاجراءات جاءت في أعقاب وصول إنذارات ساخنة، تفيد أن بعض الفصائل بغزة، تخطط لتنفيذ عمليات قنص عند المنطقة الحدودية".

(ع م)