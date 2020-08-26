​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته قصفت مواقع لحزب الله في لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مروحيات حربية أغارت على مواقع استطلاع تابعة للحزب على الحدود.

كما أضاف أنه يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها.

وقبل شهر أكدت إسرائيل أن حزب الله "يلعب بالنار"، مشددة على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي خروقات.

وكان مراسلنا في لبنان أفاد بعد منتصف ليل أمس أن الحدود اللبنانية شهدت استنفارًا إسرائيليًّا بعد الاشتباه بعملية تسلل، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة عند سماع إطلاق نار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان، إن الحادث الأمني في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد، وبعد ذلك، أطلق الجيش قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل".

(ي ح)