​​​​​​​الجيش البحريني يعلن عن مقتل فردين في هجوم بطائرات مسيّرة

أعلن الجيش البحريني في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، أن اثنين من أفراده قُتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيّرة شنّه "الحوثيون" يوم أمس، على القوة المنتشرة في المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية بالقرب من الحدود مع اليمن، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "تؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، فيما لم يرد ذكر أي هجوم في وسائل الإعلام أو حسابات التواصل الافتراضي التي يديرها "الحوثيون".

وأجرى مفاوضون من الحوثيين هذا الشهر محادثات مع مسؤولين سعوديين حول اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع في اليمن، حيث رحبت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي بما وصفتها أنها "نتائج إيجابية" لأول محادثات مباشرة تجريها مع كبار مسؤولي "جماعة الحوثي" الذين أمضوا خمسة أيام في الرياض.

وقال جيش البحرين في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وذكر بيان الجيش أن ضابطاً وجندياً قُتلا وأصيب "عدد" من أفراد القوة.

(م ش)