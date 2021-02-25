أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أنّ القوات المسلحة الأرمينية دعت إلى استقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، وحكومته في بيان اليوم الخميس.

فيما قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: إنّ دعوة القوات المسلحة لاستقالته هي محاولة انقلاب عسكري، ودعا أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.

واجه باشينيان احتجاجات ودعوات للاستقالة، بعد ما وصفه منتقدوه بالتعامل الكارثي للصراع الدموي الذي دار بين أذربيجان والقوات الأرمينية في قره باغ العام الماضي.

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية اليوم بيانًا، أعربت فيه عن رفضها الشديد لإقالة باشينيان النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، تيران خاشريان.

وقال البيان، الذي وقعه رئيس الأركان العامة ونوابه وأكثر من 36 من كبار القادة العسكريين، " إنّ رئيس الوزراء والحكومة لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات معقولة".

(م ش)