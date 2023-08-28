​​​​​​​الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

قال الجيش الأردني في بيان، اليوم الإثنين إنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا، وذلك في ثالث واقعة من نوعها هذا الشهر.

وجاء في البيان الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول، أن: "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأكد المصدر أن: "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، ومواجهة أي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وأضاف أنه أسقط الطائرة المسيّرة في أراضيه، لكنه لم يتطرق إلى ما كانت تحمله.

كان مسؤولون قد كشفوا مؤخراً عن عمليات تهريب أسلحة ومخدرات باستخدام طائرات مسيّرة.

وأسقط الجيش الأردني في 16 آب، طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وفي 13 آب، أعلن الجيش الأردني أنه أسقط طائرة مسيّرة، استُخدمت في محاولة تهريب مادة "الكرستال" المخدرة من سوريا إلى الأردن.

(م ش)