​​​​​​​الجيش العراقي يستحدث 10 مقرات عسكرية لمحاصرة شنكال

تزداد تحركات الجيش العراقي العسكرية يوماً بعد آخر، وتنتهج الحكومة العراقية طرقاً وأساليب جديدة لتزيد من الضغط على شنكال ومحاصرته، فمنذ قرابة الشهر والجيش العراقي يحاول وضع الأسلاك حول شنكال ومحاصرته، خاصة من طرف الحدود مع شمال وشرق سوريا.

ووفق وكالة روج نيوز، فإن الجيش العراقي يضع أسلاكاً شائكة أيضاً بعمق 5 كم بعيداً عن الجدار.

ووفقاً لمخطط المشروع، سيتم وضع الأسلاك من خط مديبان حتى قرية بير قاسم في ناحية سنوني.

10 مقرات عسكرية جديدة

وفقاً للمعلومات الواردة من الجيش العراقي والتي نشرتها وكالة روج نيوز، فإنه قام باستحداث 10 مقرات عسكرية جديدة له في سهل المنطقة العربية القريبة من الحدود، وتستمر التحركات العسكرية للجيش العراقي هناك.

(سـ)