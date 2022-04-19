​​​​​​​الجيش العراقي يصعد هجومه على شنكال وسط اشتباكات عنيفة مع وحدات مقاومة شنكال

وفي ساعات مساء أمس الاثنين، حاول الجيش العراقي فرض سيطرته على نقطة تفتيش لاسايش ايزيدخان في مجمع كوغور، مما أدى الى اندلاع اشتباكات بين الطرفين ووقع جرحى بينهم وإصابة مدنيين ايضاً، وفق وكالة روج نيوز.

وبعد توقف الاشتباك الذي دام ساعتين، بدأ الجيش العراقي بتطويق المراكز الأمنية لاسايش ايزيدخان في بلدة خانصور وسنونى ومجمع دوكور.

كما قام الجيش العراقي بمهاجمة نقطة أخرى لاسايش ايزيدخان في ناحية تل ازير في الساعة الـ2 من صباح اليوم الباكر، حيث ردت قوات الاسايش على الهجوم، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين، وبعد قيام الجيش العراقي بفتح عدة جبهات في قضاء شنكال، قام بإرسال قوة من الجيش إلى وادي شيلو وسكينى مكان تواجد مركز وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة الإيزيدية، وبعد وصول الجيش العراقي إلى الوادي بدأ بإطلاق النار باتجاه مراكز الـ YBŞو الـ YJŞ، كما ردت الوحدات على الهجمات واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وبحسب المعلومات من داخل القضاء مازالت الاشتباكات مستمرة بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة شنكال واسايش ايزيدخان المكونين من المجتمع الإيزيدي والذين ضحوا بدمهم لتحرير قضاء شنكال من مرتزقة داعش.

وأكد مراسل وكالة روج نيوز من القضاء أن الجيش العراقي يحاول حشد قوة كبيرة من الجيش العراقي في القضاء، مشيراً إلى من المحتمل اندلاع مواجهات ومعارك بين المجتمع الإيزيدي والجيش العراقي مع استمرار الهجوم على القضاء.

(م)