​​​​​​​الجيش العراقي يمنع وفداً إيطالياً من زيارة مخيم مخمور

في إطار مشروعه لمساعدة اللاجئين، يزور وفد إيطالي يضم مثقفين ونشطاء حقوقيين وصحفيين وكتّاب وأطباء كل عام، مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) للاجئين وشنكال والعديد من الأماكن الأخرى، وفق ما ذكرت وكالة روج نيوز.

ويحاول الجيش العراقي منذ 20 أيار الجاري، محاصرة مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، الذي ترعاه الأمم المتحدة واعترفت به رسمياً مخيماً للّاجئين في عام 2011، وإحاطته بالخنادق والأسلاك الشائكة ونقاط مراقبة عسكرية.

وكان من المزمع أن يزور الوفد الإيطالي الذي يتألف من 10 أعضاء، أمس السبت، مخيم مخمور للاجئين لمساعدتهم، لتقديم الخدمات الطبية لهم، لكن الجيش العراقي منعه من الوصول إلى المخيم.

وحسب مصدر من الوفد، فقد كان مخططاً زيارة المخيم قبل محاولة الجيش العراقي تطويق المخيم وإحاطته بالأسلاك الشائكة، مؤكداً أنه عندما أراد الوفد الذهاب إلى مخمور، تم إيقافه فترة طويلة، في حاجز حاجي علي في منطقة جياره بالقرب من الموصل.

وأوضح المصدر أن الوفد أُجبر على العودة إلى الموصل ثم بغداد، بعد معاملة عناصر الحاجز السيئة له وإيقافه فترة طويلة، لتحضر آلية عسكرية عراقية وتنقله إلى بغداد.

وتقدّم الوفد بطلب إلى السفارة الإيطالية في بغداد، انتقد فيه ممارسات الجيش العراقي، وأنهم منظمة خيرية.

وأفاد قاطني مخيم مخمور لوكالتنا، بتكثيف الجيش العراقي لتحركاته في محيط المخيم، في إطار محاولاته المستمرة في المحاصرة.

(ل م)