​​​​​​​الجيش العراقي يحاصر مراكز أسايش إيزيدخان في خانصور وسنونى

يواصل الجيش العراقي تطويق المراكز الأمنية الإيزيدية “أسايش إيزيدخان”، محاولاً فرض سيطرته عليها، تزامناً مع شن دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً جديداً على مناطق الدفاع الشعبي منذ ليلة أمس 17 نيسان.

وبعد شن الجيش العراقي هجوماً على نقطة تفتيش لأسايش إيزيدخان واندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعتين، قامت بمحاصرة مراكز أسايش إيزيدخان في بلدة سنونى وخانصور.

وبحسب المعلومات الواردة من مراسل وكالة "روج نيوز" في القضاء، يحاول الجيش العراقي فرض سيطرته على مراكز أسايش إيزيدخان عبر حشد قوة عسكرية كبيرة حول مراكز الأسايش في سنونى وخانصور.

ويستمر الجيش العراقي في محاصرة نقطة التفتيش التابعة للأسايش في مجمع دوكور، ومركز أسايش إيزيدخان في بلدة خانصور وسنونى.

كما قام الجيش العراقي بإغلاق الطرق الرئيسة وسط قضاء شنكال، وقام بنشر قوة كبيرة على الطرق في القضاء.

المصدر: روج نيوز