​​​​​​​الجيش العراقي يبدأ هجوم واسعاً لاحتلال شنكال

يسعى الجيش العراقي منذ ليلة أمس لاحتلال شنكال وجميع القرى التابعة لها مستقدماً قوات كبيرة إلى هناك. وبحسب المعلومات الواردة من شنكال، فإن الجيش العراقي يحاول في هذه الأثناء اقتحام مركز شنكال واحتلاله مستقدماً قواتٍ كبيرة ومستخدماً الدبابات والمدافع.

وبحسب هذه المعلومات فإن الجيش العراقي يتحرّك ويهاجم بأمرٍ من قيادة عمليات الموصل الخاضع لتأثير بالدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويستقدم الجيش العراقي قواتٍ كبيرة إلى سنونه من ناحية قرية تربكا التابعة لربيعة إذ يسعى للدخول إلى شنكال من هناك. كما نشّطت وحرّكت قوةً كبيرةً من ناحية حردان أيضاً.

كما شهدت منطقة دوكور أيضاً حشداً كبيراً للقوات العراقية. وقد شنّ الجيش العراقي هجوماً بالقذائف على آسايش إيزيدخان. واندلعت اشتباكات عنيفةٌ هناك.

وتستمر مقاومة قوات حماية شنكال بوجه هذه الهجمات. كما يتجمّع أهالي شنكال في محيط المجالس الشعبية في قراهم ونواحيهم ويبدون استيائهم من هذه الهجمات.

(ر)