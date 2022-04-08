​​​​​​​الجيش العراقي يعرقل مظاهرة مناهضة للجدار العازل بين شنكال وشمال وشرق سوريا

تستمر سياسات حكومة الكاظمي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه قضاء شنكال، ويحاول الجيش العراقي منذ قرابة شهر بناء جدار ووضع الاسلاك بين شنكال وشمال وشرق سوريا، بهدف محاصرة شنكال وقطع صلة الوصل بين شنكال وشمال وشرق سوريا.

ونتيجة السياسات المعادية لحكومة الكاظمي تجاه القضاء، تظاهر أهالي شنكال اليوم الجمعة، وتوجه المئات من أبناء شنكال إلى الحدود لمنع وضع الجدار بين شنكال وشمال وشرق سوريا، لكن الجيش العراقي عرقل التظاهرة.

وتوجه اليوم المئات من أبناء المجتمع الإيزيدي، بالإضافة إلى أبناء المكون العربي في شنكال إلى أحد نقاط الجيش العراقي بالقرب من الحدود، لكن الجيش العراقي منع المتظاهرين من الوصول إلى مركز الجيش العراقي.

وبحسب مراسلنا هدد الجيش العراقي أبناء المكون العربي الذين أرادوا الانضمام إلى التظاهرة.

وما زالت المحاولات مستمرة للتظاهر احتجاجاً على سياسات حكومة الكاظمي، كما أن شخصيات ووجهاء شنكال في هذه الأثناء يتحدثون إلى الجيش العراقي حول بناء جدار واستمرار التظاهرة.

(م)