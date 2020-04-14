​​​​​​​الجيش العراقي يعلن مقتل 23 مرتزقاً من داعش

وفي بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، إن قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك نفذت عملية أمنية في وادي الشاي، تم خلالها العثور على "وكر للإرهابيين".

ولفتت إلى أن طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية انتهت بتدمير الوكر وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها مرتزقة داعش، وقتل 23 إرهابياً.

في الوقت الذي ذكرت فيه أن الاشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل جندي وجرح 4 آخرين، ونفت الأخبار التي تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف جنود.

وكان مرتزقة داعش قد عادوا لشن هجمات في كل من العراق وسوريا, حيث شنوا الأحد ثلاث هجمات بالقرب من كركوك وديالي خلال أقل من ست ساعات.

وأيضاً شن مرتزقة داعش هجوماً عنيفاً على مدينة السخنة في البادية السورية, إلا أن الطيران الروسي وعبر غارات كثيفة قد تصدى للهجوم.

(ي ح)