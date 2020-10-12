​​​​​​​الجيش الأمريكيّ: الانسحاب من أفغانستان له شروط

وبعد مرور خمسة أيام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد عودة القوات الأميركية "بحلول عيد الميلاد"، شدّد الجنرال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة "إن بي آر" الإذاعية على أنّ سحب الدفعة الأخيرة من القوات الأميركية وقوامها 4500 جندي يتوقف على التزام طالبان بالحد من هجماتها والمضي قدماً في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.

وقال الجنرال الأميركي في المقابلة إنّ تنفيذ "كامل الاتفاق وكل خطط سحب الجنود له شروط".

وتابع أنّ "النقطة الأساسية هنا هي أنّنا نحاول إنهاء حرب بحسّ من المسؤولية، وأن ننجز ذلك بشروط تضمن سلامة المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي والتي هي على المحكّ في أفغانستان".

وأشار ميلي إلى أن عديد القوات الأميركية الذي كان يقدّر بـ12 ألفاً انخفض بالفعل منذ توقيع الاتفاق في فبراير، والذي تطلّب مفاوضات بين طالبان وكابول وخفضاً كبيراً لوتيرة أعمال العنف.

وقال ميلي "لطالما كان الاتفاق على هذا النحو. قرر الرئيس أن تكون للانسحاب شروط".

وأوضح أنّ منسوب أعمال العنف أدنى بأشواط ممّا كان عليه قبل سنوات، لكن الانخفاض في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة "طفيف".

وبحسب جدول الانسحاب يفترض أن ينخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 4500 عنصر بحلول نوفمبر، لكن البنتاغون يعتزم إبقاء هذا العدد حتى العام 2021 لمراقبة كيفية تقدّم المفاوضات في الدوحة.

(ي ح)