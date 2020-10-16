​​​​​​​الجيش الأمريكي يقتل اثنين من كبار قادات القاعدة في إدلب

وقالت شبكة فوكس النيوز الأمريكية، إن الجيش الأمريكي نفذ غارة بطائرة مُسيّرة الخميس، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر القاعدة في شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيث ريوردان في بيان لقناة فوكس نيوز الأمريكية" شنت القوات الأمريكية ضربة ضد القاعدة في سوريا في محيط مدينة إدلب السورية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث لا تزال القاعدة في سوريا تشكل تهديدًا لأمريكا وحلفائنا.

فيما قالت مصادر إعلامية روسية، إن الغارة الأميركية استهدفت سيارة دفع رباعي في منطقة عرب سعيد، بمحيط مدينة إدلب السورية، وقد أدت إلى "مقتل القياديين في تنظيم حراس الدين أبو ذر المصري وأبو يوسف المغربي".

وفي هذا السياق قال مسؤولون للفوكس نيوز إن الضربة نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة الخاصة بالجيش الأمريكي، وإنها أول ضربة بطائرة مُسيّرة من قبل الجيش الأمريكي ضد القاعدة في سوريا منذ منتصف أيلول/ سبتمبر.

والجدير بالذكر أن إدلب هي نفس المنطقة في سوريا عندما وافق الرئيس ترامب قبل نحو عام على غارة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية لقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

(م ش)