​​​​​​​الجيش الألماني: تركيا منعت قواتنا من تفتيش سفينة يشتبه حملها أسلحة إلى ليبيا

ونقلت رويترز عن متحدث عسكري ألماني أن جنودًا من الفرقاطة "هامبورغ"، صعدوا على متن السفينة التركية "روزالينا-إيه" خلال الليل، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش، وانسحبوا بعد أن قدمت أتركيا احتجاجًا للمهمة الأوروبية.

ويأتي ذلك بعدما، أكدت تركيا ما ذكرته ألمانيا في وقت سابق اليوم الاثنين، بأنها منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من إجراء تفتيش كامل لسفينة شحن تركية اشتبهت القوات بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وكانت الفرقاطة تعمل في البحر المتوسط في إطار مهمة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى المجموعات المتحاربة في ليبيا.

وكانت سفينة الحاويات قد غادرت ميناء جمليك التركي بالقرب من مدينة بورصة الأسبوع الماضي، وشوهدت آخر مرة قبالة أثينا متجهة إلى الجنوب الغربي صوب ليبيا وفقًا لبيانات ريفينيتيف أيكون.

هذا، وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وفي تموز/يوليو 2020، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، منذ سنوات.

وتدعم أنقرة حكومة فايز السراج عبر تسليح مجموعات تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى نقل الأسلحة وآلاف المرتزقة من سوريا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

(ي م)