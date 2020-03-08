​​​​​​​الجيش الأفغاني يمهل طالبان أسبوعاً

وأضاف أسد الله في بيان أن "القوات الأفغانية ستبقى في وضع دفاعي حتى نهاية هذا الأسبوع بناء على توجيهات من الرئيس أشرف غني بسبب اتفاق السلام، ولكن إذا لم توقف طالبان هجماتها بحلول نهاية الأسبوع، فإن قواتنا ستستهدف العدو في كل مكان".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت هذا الشهر أنها ستستأنف العمليات ضد القوات الأفغانية، على الرغم من استمرارها في وقف الهجمات على القوات الدولية، بعد اتفاق بشأن الحد من العنف، الذي أعقب التوقيع على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في قطر. بحسب "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل 7 جنود في هجوم، على مواقع الجيش في ولاية قندوز.

وأكدت الوزارة "مقتل 10 مسلحين ضمن الرد على الهجوم".

وفي السياق، قالت الداخلية الأفغانية، الثلاثاء الماضي، إن طالبان قتلت 6 مدنيين بهجمات نفذتها على مدى 24 ساعة مضت، بعد أيام قليلة من توقيع الحركة اتفاقاً مع الولايات المتحدة لوقف العنف في البلاد.

المصدر: وكالات