​​​​​​​الجولة الرابعة من المفاوضات النووية تُختتم اليوم مع تقدم جيد

وقال رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي لوسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، إن الجولة حققت تقدمًا مهمًّا، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة يتعين اتخاذ قرارات بشأنها في العواصم.

كما أضاف: "لقد شهدنا تقدمًا جيدًا خلال الأسبوعين الأخيرين من الجولة الرابعة، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا الرئيسة التي تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف والبحث في العواصم، ونأمل أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة وفي الجولة القادمة، سيكون لدينا مفاوضات لننهي المسائل العالقة."

إلى ذلك، أشار إلى أن المفاوضات كانت مكثفة، وعقدت اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على مستويات مختلفة، موضحًا أنه خلال هذه المناقشات حاولت الوفود إنهاء أو حل أو تقليل الخلافات حول القضايا المتنازع عليها." وتابع: "النتيجة أننا الآن في وضع يمكننا من الحصول على ملخص عام."

وكشف أن النص (المتوافق عليه حتى الآن) مكتوب بشكل جيد، وقد حان الوقت العودة إلى العاصمة لإجراء مشاورات نهائية وبعد ذلك نواصل المفاوضات".

وكان مندوب روسيا إلى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أشار مساء أمس الثلاثاء، أن هناك تقدمًا طفيفًا في المحادثات، دون تحقيق اختراق، مضيفًا أن المفاوضات تحتاج إلى وقت بسبب بعض الملفات العالقة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، كثفت الدول الغربية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الصين وروسيا) اجتماعاتها مع الوفد الإيراني، برعاية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة النمساوية من أجل التوصل لتفاهم يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ويدفع طهران إلى التراجع عن انتهاكاتها لبنوده.

(ش ع)