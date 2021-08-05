​​​​​​​الجرائم في عفرين تستمر.. اختطاف شاب والاستيلاء على منازل وتحويلها لمقرات للمرتزقة

المصادر نقلت أن عمليات الاستيلاء واختطاف المدنيين تتم بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.

وأفادت بأن مرتزقة ما يسمون بالشرطة العسكرية، أقدموا في بداية شهر آب الحالي على اختطاف شاب من قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا أثناء تواجده في مدينة اعزاز، دون معرفة الوجهة التي اقتادوه إليها ومصيره.

وفي سياق آخر، أضاف مصدر من ناحية جندريسه، استيلاء مرتزقة الاحتلال بتوجيه من الاستخبارات التركية على منزل تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد أمونة من قربة بافلور، وحولوه لمقر عسكري لهم.

المصدر نقل أن المرتزقة بنوا جدار اسمنتي في محيط المنزل بعد طرد صاحبه منه ورفعوا العلم التركي فوقه، وذكر أنه يقع في مدخل الناحية على الطريق الرئيسي الذي يربط الناحية بمركز مدينة عفرين.

في حين أفاد مصدر آخر من قرية متينا، أن الاستخبارات التركية حولت منزل يقع على الطريق الواصل بين القرية ومركز ناحية شرا ويعود ملكيته للمواطن حج منان من أهالي القرية لمقر لها، وسلمته فيما بعد لمرتزقة ما يسمون بفرقة السلطان مراد.

وبحسب المصدر ذاته أن المنزل الذي تم تحويله إلى مقر عسكري يحوي معتقل يعد الأخطر في المنطقة، لأن جميع المختطفين ضمنه يتم تحويلهم إلى الأراضي التركية، بالإضافة لممارسة شتى أنواع التعذيب والانتهاكات فيه.

(ف إ/سـ)

ANHA