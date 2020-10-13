​​​​​​​الجندرمة التركية تقتل طفلاً من عفرين على الحدود

وبحسب المصدر أن الطفل حسن جمعة الحمد 16 عاماً من أهالي ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة فقد حياته اليوم إثر إطلاق جيش الاحتلال التركي الرصاص عليه وعلى عدد من المدنيين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى الأراضي التركية.

وأوضح المصدر أن الطفل كان مع ذويه وعدد آخر من المدنيين، عندما كانوا في طريقهم إلى الحدود، فيما لم يحصل على معلومات حول ما إذا كانت هناك إصابات أخرى بين المدنيين.

وبحسب مصادر من ناحية جندريسه أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته كثفوا من تضيق الخناق على المدنيين واختطافهم بحجج التعامل سابقاً مع الإدارة الذاتية وطلب الفدية منهم لقاء إطلاق سراحهم.

(ف إ/ل)

ANHA