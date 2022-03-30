​​​​​​​الجندرمة التركية تقتل 10 مواطنين سوريين منذ مطلع العام الجاري

خلال يوم واحد، قتل طفل وشاب نازحين برصاص الجندرمة التركية، لترتفع بذلك حصيلة الجرائم التركية بحق المواطنين السوريين إلى 10 ضحايا منذ بداية العام الحالي 2022.
خبر 2022-03-30T10:19:00 مركز الأخبار

وقتل طفل في الـ 16 من عمره، من نازحي سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي قنصاً برصاص الجندرمة التركية، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من ريف إدلب، وهو الضحية الثانية على يد الجندرمة خلال يوم واحد، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقبل ذلك بوقت قصير، قتل شاب نازح من بلدة تلمنس في ريف إدلب، جراء إصابته برصاص الجندرمة التركية، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من منطقة خربة الجوز في الريف الغربي لمدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع تعداد المدنيين الذين قضوا برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرمة” منذ مطلع العام 2022، ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا إلى 10، بينهم 3 أطفال، كما أصيب 16 مدنياً، بينهم 3 أطفال برصاص الجندرمة أيضاً.

(ل د)


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