​​​​​​​الجندرمة التركية تنهال بالضرب على شابين وقاصر أثناء محاولتهم عبور الحدود

وأبرحت الجندرمة التركية الشبان علي الصالح (32 عاماً)، ثامر محمد (17 عاماً)، محمد محمد (30 عاماً)" ضرباً أثناء محاولتهم عبور الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة قامشلو ومناطق باكور كردستان، وذلك يوم أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة الـ07:30 مساءً.

هذا وانهال الجندرمة التركية (حرس الحدود) بالضرب عليهم بالقطع الحديدية وصعقهم وإهانتهم، إضافة إلى نهب كافة أموالهم والأغراض التي بحوزتهم، ومن ثم رميهم من على الجدار الحدودي الذي يبلغ علوه حوالي 5 أمتار، بحسب ما أفاده شابان منهما لمراسلتنا.

وأصيب الشبان بكسور في القفص الصدري والأنف والظهر، وخدوش في الجسم والوجه، نتيجة الضرب والعنف الوحشي الذي تعرضوا له.

قال علي الصالح لوكالتنا: "خرجنا حوالي الساعة الـ07:30 مساء من قرية تل زيوان والتي تبعد عن مدينة قامشلو حوالي ثلاثة عشر كيلومتراً، إلى الشمال الشرقي على حدود باكور كردستان، هناك ألقي القبض علينا حوالي الساعة الـ09:30 من قبل الجندرمة الذين بلغوا حوالي 25 عنصراً".

وتابع: "انهالت الضربات علينا من كافة النواحي منذ لحظة القبض علينا، ناهيك عن الإهانات بالشتائم والألفاظ النابية".

وبحسب علي الصالح فإن الجندرمة التركية رموهم من على الجدار الحدودي في تمام الساعة الـ 01:30 بعد منتصف الليل، بعد رفض الشبان الرضوخ لمطالبهم.

وعن هذه المطالب قال الصالح: "طالبونا بالعودة إلى الأراضي السورية لمسافة نحو مئة متر، والعودة مجدداً ركضاً صوب الحدود حيث قرر الجندرمة في هذه الأثناء تصويرنا لتزييف حقيقة أننا تعرضنا للضرب على أيديهم، وأن الآثار التي ظهرت على أجسامنا ألمّت بنا نتيجة الهروب".

كما أفاد علي الصالح بوجود لباس النساء في النقطة الحدودية، في دلالة على إلقاء الجندرمة القبض على النساء أيضاً.

وكانت طفلة (11عاماً) وامرأة (25 عاماً) قد تعرضتا للاغتصاب والعنف الجسدي على يد الجندرمة التركية (حرس الحدود)، كما تعرضت ليل السبت - الأحد 8 آب الحالي، وانهالت بالضرب بأدوات حادة على شاب ورجل في الوقت ذاته أثناء محاولتهم عبور الحدود بين مدينة قامشلو وباكور كردستان.

كما أبرحت الجندرمة التركية القاصرين أحمد صالح (16 عاماً) ومحمود صالح مطر (17 عاماً)، ضرباً أثناء محاولتهما عبور الحدود الفاصلة بين ناحية الدرباسية وأراضي باكور كردستان، في حوالي الساعة 3 فجراً من يوم 18 من هذا الشهر.

)كروب/س ر)

ANHA