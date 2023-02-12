​​​​​​​الجندرمة التركية تضرب شاباً سورياً حتى الموت حاول العبور لإنقاذ أهله تحت الأنقاض

أقدمت الجندرمة التركية على ضرب شاب سوري حتى الموت حاول الدخول للأراضي التركية؛ لإنقاذ ذويه من تحت الأنقاض الموجودين هناك بعد الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، وذلك بالقرب من قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في ريف مدينة عفرين المحتلة.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الافتراضي ولم يستن لوكالتنا التؤكد من صحته، 8 من الجندرمة التركية؛ يعتدون بالضرب على الشاب، إسماعيل حمدي العبد الله العجيلي ببواري الحديد تارة وتارة بركله بأرجلهم بطريقة وحشية.

والجدير بالذكر أن الانتهاكات من الجندرمة التركية بحق المدنيين على الحدود تكررت في الأعوام الأخيرة بشكل كبير، إذ تم تسجيل العديد من حالات القتل والاغتصاب على الحدود السورية التركية دون تحرك من المنظمات الحقوقية.

(د ع)