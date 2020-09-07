​​​​​​​الجناح الخاص في مشفى ديرك يستقبل مصابي كوفيد 19

باشرت مديرية الصحة في ديرك بالتعاون مع منظمة PIN و UPP الإيطالية، قبل خمسة أشهر بتجهيز جناح خاص لاستقبال المصابين بوباء كورونا في مشفى الشعب بديرك وتزويدها بكافة معداتها اللازمة.

وجهّزت قسم العناية المشددة الذي كان خارجًا عن الخدمة وقسم العيادات الخارجية في مشفى الشعب إلى جناح خاص للمصابين بوباء كورونا، بعد تجهيزهما وعزلهما عن بقية أجزاء المشفى ووضعهما في الخدمة مباشرة.

ويستقبل المشفى المصابين بوباء كورونا بعد تجهيز القسم الجديد مع ازدياد انتشار هذا الوباء في المنطقة، والقسم الجديد قادر على استقبال 40 مصابًا بوباء كورونا، وتقديم جميع الإمكانات اللازمة لهم.

هذا واتخذت مديرية الصحة جميع التدابير الوقائية لمنع انتشاره، وذلك لدعم النظام الصحي المحلي وزيادة قدرته على استقبال المصابين في حال تفشي العدوى.

بالإضافة إلى وجود قسم خاص للمرضى العاديين وفيه 24 سريرًا، كما يوجد قسم للحالات المرشحة للانتكاس وفيه 8 أسرّة، أما القسم الثالث فهو قسم الأوكسيجين (المنفسة)التنفس الصناعية وفيه 6 أسرّة.

وبعد استقبال الجناح الخاص للمصابين، تم فصل قسم التنفس الصناعي عن المشفى، للتدابير والوقاية.

وحول اتخاذ الإجراءات وتخصيص جناح خاص مؤلف من نقطتين في مشفى الشعب في ديرك، أجرت وكالتنا لقاء مع الإدارية في لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد، وقالت" إن الجناح الخاص بوباء كورونا تم تجهيزه بالتنسيق مع منظمةPIN لاستقبال الحالات المشتبهة بإصابتها، لتقديم المساعدات لها حتى شفائها من الوباء وظهور نتيجة التحليل".

أشارت روجين إلى " أن جميع المساعدات التي خُصصت لهذا الوباء قدّمتها الإدارة الذاتية وهيئة الصحة".

وتابعت روجين" إن أغلب الحالات من كبار السن والمصابين بمرض السكري والضغط والقلب، والتي أدت إلى فقدان البعض لحياتهم".

وناشدت الرئيسة المشتركة لمديرية الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد أهالي شمال وشرق سوريا باتخاذ كافة التدابير الوقائية".

(سـ)

ANHA