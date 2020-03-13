​​​​​​​الجمعيات التعاونية وسيلة لتنظيم النساء وتعزيز دورهن الاقتصادي في المجتمع

تساهم الجمعيات التعاونية في شمال وشرق سوريا في تطوير الاقتصاد، وخلق العمل الجماعي التضامني بين أفراد المجتمع.

كما وتهدف الجمعيات إلى خلق فرص للعمل، وتأمين دخل للأسر المحدودة الدخل، وبناء إنتاج زراعي تعاوني بعيداً عن الفردية، وبث روح التعاون والتشاركية.

وتتولى لجنةُ اقتصاد المرأة في مؤتمر ستار إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية الخاصة بالمرأة في إقليم الجزيرة، وتعطي الأولوية للنساء ذوات الدخل المحدود في الانتساب إلى الجمعيات، بهدف تقديم الدعم في توفير فرص عمل لهن، ومساندتهن مادياً، إلى جانب تنظيمهن داخل المجتمع.

وتوجد في إقليم الجزيرة (16) جمعية تعاونية زراعية خاصة بالمرأة تشارك فيها 409 عضوة بـ (أسهم)، وتزرع القمح والشعير والبقوليات.

في منطقة ديريك تقدّر مساحة الأراضي 580 ألف دونم، تأسست فيها 3 جمعيات بمشاركة 147 امرأة، وفي ناحية تربه سبي تقدّر مساحة الأراضي بـ 1500 دونم، تأسست فيها جمعيتان بمشاركة 30 امرأة، وفي منطقة كركي لكي تقدّر مساحة الأراضي بـ 6 آلاف دونم تأسست فيها 3 جمعيات بمشاركة 76 امرأة، أما في ناحية عامودا تقدّر مساحة الأراضي بـ 210 دونم تأسست فيها جمعية واحدة بمشاركة 10 نساء، وفي مقاطعة الحسكة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية ما يقارب 10 آلاف دونم، وعدد جمعياتها 7 بمشاركة 146 امرأة في الأسهم.

وفي ناحية سري كانيه المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ،كانت مساحة الأراضي الزراعية تبلغ 42 ألف دونم، وعدد الجمعيات 4، والعضوات المشاركات 150.

في إطار الجمعيات الزراعية والأسهم التي تدعمها لجنة اقتصاد المرأة في مؤتمر ستار، أفادت الإدارية في الجمعية الزراعية في بلدة توبز التابعة لناحية عامودا مها زورو، أن لجنة اقتصاد المرأة قدّمت أراض زراعية في قرية جودارة شاركت فيها 10 نساء، اثنتان من عائلات الشهداء، و3 من ذوات الدخل المحدود، أما الـ5 الباقيات فمن اللواتي ليس لديهن معيل.

وأضافت: قدمت لجنة المرأة الأسمدة والمبيدات للنساء لزراعة أرض مساحتها 375 دونم، تمت زراعة القمح والشعير والبقوليات فيها، وبعد حصاد المحصول يتم استرداد ما قدمته اللجنة من بذار، وتقسيم الفوائد.

وحول هدف الجمعيات قالت مها :"الهدف من تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية هو إيجاد إنتاج زراعي تعاوني بعيداً عن الفردية، بما يخدم مصلحة النساء في المجتمع، و بث روح التعاون والحياة التشاركية بين النساء، وتقديم المساعدة المالية لهن عن طريق الجمعيات التعاونية".

(س و)

ANHA