​​​​​​​الجلسة الأولى من المؤتمر النسائي الإقليمي تبحث تداعيات تدخلات النظام الدولي على النساء

انتهت الجلسة الأولى من مؤتمر تجارب الحركات النسائية المنعقد على مداري يومي الجمعة والسبت، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار "على هدى: المرأة – الحياة – الحرية"، وبحضور 80 ناشطة من 10 دول عربية وأفريقية (تونس، والأردن، والعراق، والسودان، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وسوريا، وتركيا، وإيران)، ووفد من شمال وشرق سوريا وشنكال.

وتحدثت في افتتاح الجلسة الأولى من المؤتمر التي أدارتها رئيسة جمعية "النساء والقيادة" سناء غنيمة، رئيسة جمعية "وردة بطرس – مساواة العمل النسائي"، الدكتورة ماري دبس، عن انتفاضة الشعوب العربية وأسبابها، وتأثير التدخلات الخارجية على النساء العربيات، وكيف تحوّل "الربيع العربي" إلى خريف.

وقالت الدكتورة ماري دبس: "لم تستطع القوى التقدمية الديمقراطية مواجهة الثورة المضادة؛ لأنها عاشت غالبية وقتها في السجون، إضافة إلى الشرذمة بينها".

وأضافت: "بعد 12 عاماً تختلف أوضاع النساء في العالم العربي بين دولة وأخرى، ولكن يبقى الحل الاستراتيجي هو إلغاء الأحوال الشخصية المعتمد على الطائفية، ووضع قوانين مدنية مكانه".

من جهتها، تحدثت نائبة رئيسة رابطة جين النسائية، بشرى علي، في مداخلتها عن تأثّر النساء الكرديات بهذه الأزمة في وطن قسمته السياسات الاستعمارية.

وقالت بشرى علي إن: "الضحية الأكبر في هذه الصراعات وتداعيات سياسات الأنظمة هي المرأة، والنساء الكرديات معاناتهن مضاعفة".

وأضافت: "هناك حالات عنف ممنهجة ضد المرأة في آمد بباكور كردستان، برعاية من الحكومة التركية، وحسب تقرير في العام 2019 شهد 838 حالة عنف خلال 5 أشهر فقط"، مؤكدة أن هناك شبكات تابعة للحكومة التركية مختصة بالعنف.

من جانبها، تحدثت عضوة مؤسسة في الجبهة الوطنية لنساء مصر للدفاع عن حقوق المرأة المصرية وعن القضايا العربية، كريمة الحفناوي، عن أوضاع النساء الأفريقيات في قارة تعد الضحية الكبرى لمجموع أزمات المنطقة.

وقالت كريمة: "المرأة في القارة السمراء تعرضت لانتهاكات، بينها التمييز والعنف الجسدي والجنسي، مشيرة إلى تزويج 125 مليون فتاة قاصر دون سن الـ 18 عاماً".

ورصدت جملة من الانتهاكات التي ترتكب ضد المرأة في أفريقيا، من بينها كذلك "الممارسات التقليدية الضارة"، إلى جانب القوانين التي تميز بين المرأة والرجل.

وأضافت أن واحدة من بين ثلاث فتيات يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي، وأن ست دول أفريقية لا يوجد لديها قانون حماية المرأة ضد العنف الأسري.

هذا ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم، لتتناول تجارب النساء الكرديات حول كيفية الخروج من أزمات المنطقة. على أن يتابع المؤتمر جلساته يوم غد، بجلسة ثالثة وأخيرة عن رؤية رفيق درب المرأة المفكر عبد الله أوجلان ودوره في تصعيد نضال حرية المرأة.

وانطلق مؤتمر التجارب النسائية في الخروج من الأزمات في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، تحت شعار "على هدى: المرأة – الحياة – الحرية"، بتنظيم من قبل رابطة جين النسائية، ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، ومبادرة نون لحرية أوجلان.

(كروب/ي م)

ANHA