​​​​​​​الجامعة العربية: تركيا وإيران تذكيان نار الفتنة والخلاف

كما شدد في حوار مع وكالة الأنباء المصرية الرسمية على أن تدخل تركيا وإيران في الشأن العربي يجب أن يتوقف.

إلى ذلك، أكد أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربياً.

واعتبر أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، مضيفاً أن طهران وأنقرة تستغلان الأزمات لدعم الميليشيات.

يشار إلى أن تركيا، وعلى الرغم من الجهود الدولية والأممية الساعية مؤخراً إلى إعادة الحياة إلى المفاوضات بين الأطراف الليبية، تواصل نقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

فقد أعلن مصدر في مطار مصراتة في وقت سابق اليوم وصول طائرة من تركيا على متنها 134 مرتزقاً سورياً.

(ي ح)