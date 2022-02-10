​​​​​​​الجامعة العربية تؤكد على أهمية على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب والتي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

ووفق البيان، فإن أبو الغيط يعول على وجود قيادات ليبية في الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى.

وأشار إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي.

وأكد أبو الغيط أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر، في إشارة لتخوفات دولية عديدة للعودة للمربع صفر.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.

وشدد على موقف الجامعة القائم من دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مع التذكير المستمر بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي.

وقبل أيام أرسلت دولة الاحتلال التركي 150 مرتزق إلى ليبيا، وفق للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)