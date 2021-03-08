​​​​​​​الجامعة العربية تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وبحث أبو الغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، معالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على "التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، ومساندتها للجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وخاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها في خريطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولًا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي توافق الليبيون على عقدها في ديسمبر القادم".

كما شدد أبو الغيط على أن كافة هذه الجهود "لا يمكن أن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية".

(ي ح)