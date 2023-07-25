​​​​​​​الجامعة العربية تستعد لعقد أول لقاء حول سوريا منتصف الشهر القادم

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، سعي الجامعة العربية إلى عقد اجتماع بخصوص سوريا وتصدي السوريين في المناطق المحتلة لسياسات التتريك والوضع المتدهور في الداخل الإسرائيلي.

تستعدّ «الجامعة العربية» لعقد أول لقاء سياسي للجنة الخاصة حول سوريا

صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت أن الجامعة العربية تستعد لعقد أول لقاء سياسي للجنة الخاصة التي قامت بإنشائها حول سوريا، وسط توقّعات بأن يتمّ الاجتماع منتصف الشهر القادم. ويعني ذلك، حسب الصحيفة، انتقال عمل الجامعة، بعد عودة سوريا إليها، من المضمار السياسي فقط إلى المضمار العملي، وانخراطها بشكل متزايد في مسار الحلّ السياسي، والذي يشهد حالة جمود في ظلّ ارتفاع مستوى الاحتكاكات السياسية والميدانية الروسيةـــ الأميركية في سوريا، واستقدام الولايات المتحدة مزيداً من التعزيزات إلى هذا البلد، ومحاولتها عرقلة «مسار أستانا» الروسي.

أهالي الباب المحتلة يتحدون التتريك ويعيدون اسم مدرسة غيّره المحتل التركي

أما صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق فتحدثت في تقرير لها بأن قاطني مدينة الباب السورية المحتلة من قبل تركيا تحدوا قوات الاحتلال التركي وفصائلها عبر إقدامهم على إعادة اسم مدرسة عمل الاحتلال على تتريكها، من خلال إلغاء اسمها وإطلاق اسم قتيل تركي عليها.

تعديلات نتنياهو تغرق إسرائيل في فوضى

واعتبر تقرير لصحيفة الشرق الأوسط أن التعديل القضائي الخاص بإلغاء حجة المعقولية، الذي صادقت عليه أحزاب الائتلاف الحاكم في الكنيست أمس، أدخل إسرائيل في بداية فوضى، من غير الواضح إلى أي حد ستتوسع، مع تأكيد المسؤولين الحكوميين أن التعديل المثير للجدل الذي وضع حداً لصلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية، ليس سوى البداية، وتعهدت المعارضة مواجهة التعديلات حتى النهاية.

نتائج مؤتمر روما خيّبت أمل الدول الأفريقية

أما صحيفة العرب فقالت في تقرير لها إن مؤتمر روما حول معالجة الهجرة غير النظامية انتهى إلى نتيجة دون المأمول بالنسبة إلى دول الجنوب، حيث اكتفت إيطاليا منظِّمة المؤتمر، بالإعلان عن صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين، دون توضيح لمسألة التمويلات والجهات التي تتولى ضخها.

(م ش)