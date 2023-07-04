​​​​​​​الجامعة العربية تحذر إسرائيل من مغبة استمرار هجومها العسكري على جنين

عقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم، اجتماعاً طارئاً في القاهرة بشأن التطورات في جنين، حيث حذر المجلس من أن: "ما يجري في جنين يقلص فرص إحياء عملية السلام، ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية".

وأعلن أن الهجوم الإسرائيلي على جنين: "انتهاك واضح للقانون الدولي، وتنذر بعواقب وخيمة". وتابعت: "الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين.. وحل الدولتين يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة".

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية إن: "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"، وأضاف أن: "تعثُّر حل الدولتين دليل على ازدواجية المعايير".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، أسفر عن مقتل عشرة وإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة خطيرة.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديداً جنين ومخيمها، أكبر هجوم عسكري إسرائيلي منذ عشرين عاماً.

(د ع)