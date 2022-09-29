​​​​​​​الجامعة العربية تدين القصف الإيراني على باشور

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية القصف الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق في إقليم جنوب كردستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبّر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن رفضه الكامل للانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، مشدداً على ضرورة احترام إيران للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوقفها عن استباحة حرمة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره.

وجدد جمال رشدي دعم الجامعة العربية وتضامنها مع العراق في التصدي لكافة الانتهاكات الخارجية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة أيضاً.

(ل م)