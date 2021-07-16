​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان يستذكرون شهداء مقاومة 14 تموز

وحضر الاجتماعات عدد من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في العديد من المناطق اللبنانية بالإضافة إلى الجالية الكردية في لبنان.

حيث بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت شرفين جودي عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، واستذكرت شهداء مقاومة 14 تموز وقالت: "اليوم هو يوم تاريخي وهو شهر الشهداء، لأن مقاومة الحياة انطلقت فيها بنضال ومقاومة الشهداء الآوائل أمثال "كمال بير، خيري دورميش، علي جيجك، عاكف يلماظ، فرهاد كورتان، مظلوم دوغان" وجميع شهداء شهر تموز".

وأضافت شرفين: "بشخصية شهداء 14 تموز نستذكر كافة شهداء الحرية وأخواة الشعوب، لأن مقاومتهم العظيمة أفشلت جميع مخططات الدولة التركية في إبادة الشعب الكردي".

ونوهت شرفين أن "الاحتلال التركي باتوا يخافون حتى من شهدائنا لدرجة أنهم يعتدون على مزارات الشهداء وينبشونها، وآخرها كما جرى في عفرين المحتلة".

وأكدت شرفين أن شرارة ثورة 14 تموز أوقدت ثورة 19 تموز في روجآفا وشمال وشرق سوريا، والتي أثمرت بتطبيق الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية.

كما تحدث خلال الاجتماعات عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان إبراهيم حسين الذي استذكر شهداء14 تموز وقال: "هؤلاء الذي عملوا بكل ما يملكون من روح نضالية وثورية وفدائية في سبيل خلاصة شعبهم وجميع الشعوب المظلومة من الظلم والانتهاكات والمجازر، هاهي مقاومتهم لاتزال مستمرة في السجون، وفي عموم كردستان وتقف بوجه مخططات الاحتلال التركي وأعداء الحرية".

لتختتم الاجتماعات بترديد الحضور الشعارات التي تحي مقاومة السجون، وتخلد الشهداء.

(ل)

ANHA