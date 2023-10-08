​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تستنكر المؤامرة الدولية وتدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تجمّع العشرات من أبناء الجالية الكردية في لبنان؛ لإدانة المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلا وهجمات دولة الاحتلال التركي على المرافق والمنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية والكرامة، ثم ألقت رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان بشرى علي كلمة قالت فيها : "أحيِّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان ضد المؤامرة الدولية المستمرة منذ أعوام، كما أحيِّي مقاومة “لن تستطيعوا حجب شمسنا” التي شكلت حلقة من النضال حول القائد أوجلان.

وأكدت "سنبقى على خط المقاومة والنضال الذي رسمه القائد عبد الله أوجلان، وبكل ما نملك، لأن عدونا يرى كل شخص كردي عدو له".

وحول الهجمات التركية قالت بشرى علي "القصف الجوي التركي على شمال وشرق سوريا ومنذ 4 تشرين الأول، عبر الطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع الثقيلة، ودمر المرافق الحيوية وآبار النفط والمياه، ما هو إلا تعبير عن الوحشية التركية وعدائها الواضح للديمقراطية والحرية، وإذ ندين بشدة هذه الهجمات الفاشية، نطالب دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري ووضع حد للعربدة التركية".

وانتهت الفعالية بالشعارات التي تندد بالمؤامرةالدولية.

(ف)