​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد الأحمد

وقدم أبناء الجالية بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في لبنان، مساء أمس، العزاء إلى ذوي الشهيد، في منزل شقيقته الكائن بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

ووقف المعزون دقيقة صمت، ثم تحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، شبال فتاح، ولفت إلى مكانة الشهداء لدى الشعب الكردي، مشدداً "إن شهدائنا هم قادتنا ومقدساتنا، وهم محط احترام وتقدير"، وأكد على السير على خطا ونهج الشهداء.

ومن جانبها عزّت عضوة منسقية مؤتمر ستار نتوي غمكين، بالشهيد، وأشارت إلى أن الشهداء يبنون الأوطان بدمائهم، وأضافت أن "أعدائنا يسعون إلى النيل من إرادة شعبنا باستهداف رفاقنا، ويستهدفون خاصة المرأة الكردية، لأنها الحياة، ولا حياة دون المرأة".

وخلال حديثها أدانت نتوي غمكين الهجوم على مقر حزب الشعوب الديمقراطي واغتيال عضوته دنيز بويراز في ولاية أزمير غرب تركيا، بطلق ناري على يد تركي فاشي داخل مقر الحزب.

فيما بيّنت رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان، حنان عثمان، أن الهجمات التي تطال النضال التحرري الكردي، لأنه يملك فكراً عظيماً يدعو إلى الحرية وتحقيق العيش المشترك بين مختلف المكونات أينما كانت.

(س ر)

ANHA