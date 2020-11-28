​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تحيي ذكرى تأسيس PKK

الاحتفالية أقيمت بمشاركة العشرات من الكردستانيين في لبنان، الذين رفعوا صور الشهداء الأوائل للحزب والمناضلين إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت الاحتفالية بكلمة باسم الجالية الكردية في لبنان من قبل شبّال فتاح، الذي بارك ذكرى تأسيس حزب العمال على عموم الشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة، وقال" تأسيس الحزب إثبات وجود للوقوف في وجه الأعداء، ضد الهجمات الوحشية والظلم، وتحوّل لفلسفة عظيمة انتهجها الآلاف من الأشخاص".

هذا وتخللت الاحتفالية فقرات من الغناء قدّمها الفنان ريدور زاغراوس، وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(ش ف/سـ)

ANHA